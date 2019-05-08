Коломойский не собирается улучшать статистику Порошенко

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Покинувший Украину после конфликта с президентом Порошенко днепропетровский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему он решил вернуться на Украину именно после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом олигарх поделился в интервью журналистам «Bihus info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы берём, что я уехал, то я долго не появляюсь в Украине, такого раньше не было. То есть я приезжал, две недели в Швейцарии, на неделю приехал в Киев – Днепропетровск», – рассказал Коломойский.

«Были же тому причины?» – спросила журналистка.

«Ну, конечно, были! Потому что можно приехать, а потом не уехать! Нацбанк подаст на тебя в суд и закроет тебе выезд, вы же знаете, алименты не заплатил, и закрывают границу», – ответил беглый олигарх.

«Что сейчас произошло, что изменилось?» – уточнили интервьюеры.

«Ну, ничего, нет политического подтекста просто так этим заниматься. Если они, допустим, подадут на запрет мне выезда, я пойду в суд и буду отстаивать свои права, и никто, там, Филатов не будет звонить от Порошенко и говорить, что надо его не выпускать.

Я надеюсь, что при президенте Зеленском какой-нибудь начальник юридического управления, типа Филатова, не будет звонить в суды и давать им команду, выпускать Коломойского из страны или не выпускать. Я надеюсь, что администрация президента не будет руководить судебной ветвью власти», – сказал Коломойский.

Теперь же, по его мнению, нужно возвращаться на Украину в первых рядах, подавая собой пример.

«А чего ждёте?» – поинтересовались журналисты.

«Жду же официального объявления, символа жду. Потому что скажут, что ты вернулся при Порошенко, а не при Зеленском. Я не хочу Порошенко статистику улучшать. Скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенку, Коломойский – один есть, я играю в эту игру, иногда соглашаюсь [что являюсь олигархом]. И запишут это Порошенко. Я хочу, чтобы счёт на табло поменялся, и записали моё возвращение Зеленскому», – заявил Коломойский.