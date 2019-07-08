08.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Коломойский обложил Зеленского своими людьми

Президент Украины Владимир Зеленский окружил себя людьми, работавшими на олигарха Игоря Коломойского, поэтому говорить о его независимости не приходится.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский опозиционный политик, экс-глава администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Медведчук подчеркнул, что рядом с Зеленским находятся как охранники, так и адвокаты Коломойского.

«Сложно определить, насколько сильно. То, что он оказывает влияние, я думаю, что это вряд ли подлежит сомнению. Люди, которые пришли сегодня и представляют Зеленского – это, фактически люди, которые работали, начиная с охраны, заканчивая менеджерами и адвокатами, они когда-то работали у Коломойского, а сейчас на Зеленского», – заявил Медведчук.

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