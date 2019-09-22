Коломойский обнародовал страшный компромат на Шустера

22.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский олигарх Игорь Коломойский и телеведущий Савик Шустер устроили перепалку в эфире его авторской программы «Свобода слова» на принадлежащем Ринату Ахметову телеканале «Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел после того, как Шустер сказал позвонившему в студию Коломойскому, что олигарх не смотрит его передачу.

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«Я не смотрю вашу передачу, я знаю, чего она стоит и сколько она стоит. У нас с вами контракт незакрытый», – сходу заявил Коломойский.

После олигарх предложил Шустеру вернуть взятые у него деньги.

«Верните 2 миллиона 300 тысяч долларов», – потребовал он.

«А вы 155 миллиардов», – парировал Шустер.

«Детали: 3 сентября 2015 года Студия 3S TV Савика Шустера подписала контракт с телеканалом 1+1 Игоря Коломойского, который действовал до конца августа 2018 года. После двух выпусков его программу Свобода слова 18 сентября 2015 года сняли с эфира телеканала.

Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

Игорь Коломойский: Шустер сделал одну передачу, а на вторую спалился – взял деньги $50 тыс с мэра города какого-то. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», – пояснил суть конфликта экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко.

В ответ продюсер Шустера Павел Елизаров заявил, что на Коломойского будет подан иск на 10 миллионов гривен, и после того, как Шустер получит эти деньги, он направит их на ремонт трассы до Мариуполя.

В заключение Елизаров передал обслуживающей майданщиков журналистке Соне Кошкиной контракт, который подписывался в 2015 году между телеканалом олигарха «1+1» и Савиком Шустером, однако Игорь Коломойский заявил, что существует офшорная часть договора, пообещав передать Кошкиной и её.

«Покажем. Вы скажите, было или не было?», – обратился Коломойский к телеведущему, который является гражданином Италии, где подобные махинации не приветствуются.

«Не было…», – бросил Шустер, смущенно отвернувшись к зрителям.