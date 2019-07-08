Коломойский обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений

08.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лишь после того, как в ДНР и ЛНР пройдут выборы, Украина должна получить контроль за границей.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил днепропетровский олигарх, экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский, ранее активно участвовавший в подавлении Русской весны и создании украинских добровольческих батальонов.

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«Никого вообще не интересует конфликт на Донбассе. Есть последние сдвиги. Но то, что было при Порошенко, это вообще смешно. Пять лет или четыре года — мы не продвинулись никуда. Когда там были эти соглашения? Февраль 2015‑го? А до этого были в сентябре 2014‑го. Маневренная война закончилась, слава богу, окопались, и все сидят и друг на друга смотрят. Куда мы сдвинулись? Никуда», – сказал Коломойский.

При этом журналистка издания заявила, что Минские соглашения не выполняются по вине России.

«А почему мы Минские соглашения не выполняем? Почему мы выборы там не проводим. Там же написано черным по белому…», – в свою очередь заметил олигарх.

Он также предложил показать сотруднице издания, что написано в Минских соглашениях.

«Проведение выборов. А что Петька [Порошенко] орал?», – спросил Коломойский.

Журналистка не сдавалась, заявив, что выборы надо проводить только после вывода войск.

«Минуточку. Он [Порошенко] подписывал Минские соглашения. Это международный документ. Он там что подписал? Что он проводит выборы, а после этого, на следующий день начинается вывод войск, передача контроля границы. Передача контроля границы — это и есть вывод российских войск.

Не может украинскую границу контролировать Украина, а внутри будут российские войска стоять. Следовательно он подписал, что будут проведены выборы, а передача контроля над границей никогда не закончится. Хотя там сроки стоят. Поэтому у меня есть вопрос: а мы хотим, чтобы выполнились Минские соглашения? Или мы хотим на этом пиариться и зарабатывать деньги, бизнесом заниматься», – сказал Коломойский.