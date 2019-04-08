Коломойский объявил МВФ подстрекателями

08.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

МВФ поставил Украине условие о необходимости национализации “ПриватБанка”, шантажируя отказом предоставить кредит.

Об этом в интервью “Экономической правде” заявил днепропетровский олигарх, экс-губернатор Днепропетровщины Игорь Коломойский, который судится сейчас с Украиной из-за национализированного “ПриватБанка”.

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Пот его словам, правоохранительные органы должны разобраться, кто и что нарушил в этом процессе.

“Были бенефициары процесса, МВФ, например, но у них есть иммунная система. Юристы занимаются тем, как до него добраться”, – сказал олигарх.

“Каким образом МВФ в этом участвовал?”, – уточнило издание.

“Он “подстрекал” к этому делу. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли, как идет докапитализация. Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк”, – рассказал Коломойский.