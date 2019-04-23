Коломойский оставил Порошенко мало времени для выбора страны пребывания

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Единственное верное решение для пока сохраняющего неприкосновенность Петра Порошенко, если он хочет остаться на свободе, – бежать за границу. Однако и в этом случае, ему придётся долго выбирать страну.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С талантами Петра Алексеевича, я думаю, что ничего хорошего его не ожидает. Потому что, с одной стороны, точно так же, как он готовил по сути дела военный переворот, он готовил и своё бегство. Он в своё время пытался договариваться с американцами, в Испании суетился. Последние его заходы были, это попытка договориться с Израилем или Великобританией о том, что он туда выедет. Насколько я понимаю, нигде его особо не хотят видеть, потому что действительно очень токсичный политик, большая проблема.

Не могу, конечно, гарантировать, но у меня сложилось такое впечатление, что сейчас Петра Алексеевича Игорь Валерьевич очень грамотно разводит и подводит прямо к тюрьме. Потому что Порошенко – да, заявил, что он останется в политике. Следовательно, Порошенко ведёт переговоры. Порошенко, конечно, понимает, что так же, как он изымал чужое имущество, будут изымать и у него. Следовательно, он сейчас ведёт переговоры о том, за сколько он откупится. Коломойский может с ним торговаться месяц-полтора, до тех пор, пока не будет чётко сформирована новая вертикаль, не будут расставлены люди по местам, после чего, в общем-то, можно совершенно спокойно закрывать Петра Алексеевича, потому что уголовные дела уже есть, можно ещё пару штук завести, можно и два десятка – там у Порошенко такой букет преступлений, что ему на четыре пожизненных хватит», – подчеркнул политолог.

«Надо вовремя принимать решения, а Пётр Алексеевич очень жадный человек и он не может расстаться со своей собственностью, состоянием, которое безусловно будет конфисковано, тут двух мнений быть не может. Поэтому очень у него мрачные перспективы, разве что он вдруг прозреет и решит не дожидаться худшего и таки попытается, пока он ещё действующий президент, у него есть возможность слинять из страны, в конце концов, его вроде никто не собирается пока что арестовывать, он пока обладает неприкосновенностью, и у него даже ситуация не такая, как была у Януковича в Харькове, когда его и пограничники пытались арестовывать», – резюмировал Ростислав Ищенко.