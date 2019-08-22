Коломойский отстоял в суде льготы для своих заводов

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который позволил нескольким заводам Игоря Коломойского работать с Укрэнерго по “старым” тарифам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Речь идет о Запорожском и Никопольском ферросплавных заводах, а также Днепроазоте, Марганецком и Покровском ГОКах.

В Укрэнерго напомнили, что эти предприятия приостановили в конце июня тарифы госкомпании на передачу и диспетчеризацию, установленные постановлениями Нацкомиссии по тарифам (НКРЭКУ) №954 и №955 от 7 июня 2019 года.

“В начале августа суд изменил меру пресечения, оставив его в силе только в отношении истца (Никопольского завода ферросплавов – Ред.) и четырех других предприятий. Сейчас отказ суда означает, что для истца и других предприятий тариф остается приостановленным”, – говорится в сообщении.

Для них действует тариф Укрэнерго (57,4 грн/МВт-ч) утвержденный постановлением НКРЭКУ №1905 от 12 декабря 2018 года. Для остальных участников рынка в июле действовали тарифы, установленные постановлениями № 954 и № 955 (347,43 грн/МВт-ч и 8,9 грн/МВт-ч соответственно).