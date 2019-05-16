16.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Коломойский подтвердил свое возвращение

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский, покинувший Украину после конфликта с президентом Порошенко, вернулся в страну.

Об этом своем Telegram-каналі сообщил журналист программы «Схемы» Михаил Ткач.

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«В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет», – написал журналист.

 

Позднее он уточнил, что на борту был Коломойский.

«По информации источников этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года», – отметил Ткач.

Сам олигарх в комментарии интернет-изданию theБабель подтвердил эту информацию. При этом он сказал, что еще не знает, чем будет заниматься.

Днем ранее на Украину вернулся бывший совладелец национализированного ПриватБанка Геннадий Боглюбов, главный бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Напомним, что Коломойского связывают с победившим на выборах президента Украины комиком Владимиром Зеленским.

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