Коломойский получил возможность давить на Зеленского в Раде

28.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В партии «Слуга народа», получившей единоличное большинство в Верховной Раде, около 30 человек связаны с олигархом Игорем Коломойским, который может через их голоса контролировать решения нового парламента.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила киевская журналистка Олеся Медведева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация вполне уже неоднозначная, по нашим инсайдерским данным, в партии «Слуга народа» как минимум присутствуют до 30 человек, которые связаны с Игорем Валерьевичем Коломойским, а это значит, контрольный пакет у него есть, без этих людей уже нет необходимого большинства в 226 депутатов», – рассказала Медведева.

По ее словам, командой Владимира Зеленского рассматривается введение «императивного мандата», который позволил бы изгонять депутатов из Рады, однако такая норма будет подвергнута критике на Западе.

«Далее рассматривается такое понятие как «императивный мандат», у них внутри обсуждается, хотят это ввести… чтобы человека исключали из фракции и, таким образом, он лишался мандата. Это сделать фактически невозможно, даже если это будет спецзакон, Венецианская комиссия нам скажет: «А-та-та, такая партийная диктатура есть только в Северной Корее», и, как говорят ещё сторонники Порошенко: «Даже в России такого нет, а если у нас такое будет, то что же это делается, всё, диктатура и так далее».

Есть, конечно же, проверенный способ, которым умело пользовался и сам Пётр Алексеевич – это уголовные дела. Это точечное лишение депутатской неприкосновенности по представлению генерального прокурора Украины, как случалось с Мосийчуком, с Розенблатом, но до этого не дошло. И я думаю, что всё-таки точечно, проверенный этот способ, угрозой уголовных дел, он будет работать.

Плюс, всё-таки, новой власти и новой главенствующей фракции выгодно сейчас снять депутатскую неприкосновенность. Я думаю, это как минимум, попытаются продавить, чтобы иметь хоть какой-то контроль над этим бесконтрольным большинством», – подчеркнула Медведева.