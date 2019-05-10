Коломойский: Порошенко может стать главой МИД Украины, Ахметова – раскулачить

10.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко при президенте Владимире Зеленском может получить должность главы МИД Украины или посла в США. Об этом в интервью украинской редакции РБК заявил олигарх Игорь Коломойский, которого называли главным спонсором предвыборной кампании Зеленского.

«Петр Алексеевич в этом раскладе может претендовать только на министра иностранных дел или послом в Америке», – сказал олигарх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Коломойский отметил, что кум Порошенко генпрокурор Юрий Луценко может сохранить свою должность до выборов новой Верховной Рады.

По словам Коломойского, Юлия Тимошенко может претендовать на должность спикера Рады, а нынешний глава МВД Арсен Аваков – на пост премьер-министра.

Коломойский также позитивно отозвался о главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве.

Однако беглый олигарх анонсировал проблемы для своего конкурента Рината Ахметова, обвинив его с бизнес-партнером Вадимом Новинским в получении сверхприбылей на поставках угля по т.н. схеме «Роттердам+».

Коломойский заявил, что Ахметов будет вынужден делиться доходом с государством, иначе схемой поставок угля займется «кто-то другой».

«У Ахметова рента 1 или 1,5%… Он зарабатывает 400% прибыли на руде… Ему поднимут ренту. Не хочет – свободен, другие будут заниматься…. Ну будет зарабатывать не 1,5 миллиардов, а 1 миллиард или 500 миллионов», – сказал Коломойский.

При этом он признал, что Ахметов может сопротивляться и устроить проблемы благодаря своей энергетической империи.

«Он же тоже может всех нас угнетать со своим электричеством, он ведь командует энергетическими системами. И он допустим завтра остановит эти электростанции. Конечно, мы это преодолеем. Но, в принципе, он еще может успеть наделать дел еще тех. Конечно, мы надеемся на его благоразумие», – сказал Коломойский.