23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Коломойский пожаловался на бедность: его доход не позволяет помогать Донбассу

Олигарх Игорь Коломойский не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Коломойский заявил в интервью Украинской правде..

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“Зеленский заявил, что “Коломойский об этом еще не знает”. Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма “, – отшучивался Коломойский.

На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали, олигарх ответил, что такой встречи не было.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, президент Владимир Зеленский во время выступления на Бизнес-форуме заявил, что Коломойский будет вкладываться в инфраструктуру Донбасса, но еще об этом не знает. Зеленский рассказал, что уже встречался с Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей. Ранее Зеленский говорил, что рассчитывает на помощь крупного бизнеса в восстановлении Донбасса. Он говорил, что в июле проведет ряд встреч с бизнесменами, чтобы обсудить инвестиции.

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