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20.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Коломойский предрекает Порошенко 6-е место на выборах

Беглый украинский олигарх Игорь Коломойский, лишенный своего главного «кошелька» – «Приватбанка», отвел нынешнему президенту Украины «почетное» шестое место на грядущих выборах главы государства.

Об этом сам Коломойский заявил в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, он будет поддерживать оппонентов Порошенко на выборах. В частности, экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

«Мы, кстати, за то, чтобы у Гриценко взлетали рейтинги. Я считаю, что Петр Алексеевич должен занять почетное шестое место, поэтому Гриценко должен быть одним из тех, кто должен оказаться на третьем, четвертом месте. Мы за то, чтобы его рейтинги были максимально высокие, чтобы он прошел потом в следующий парламент», – заявил Коломойский.

Ранее сообщалось, что комик Владимир Зеленский запускается на выборы президента Украины беглым олигархом Игорем Коломойским, чтобы сорвать план Петра Порошенко по выводу во второй тур представителя «Оппоблока» и переизбрания на второй срок.

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