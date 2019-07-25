Коломойский превращается в главного олигарха Украины

25.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

У президента Украины Владимира Зеленского нет опытной команды, поскольку он случайно оказался во главе государства.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов, отвечая на вопрос о проблемах Зеленского в кадровой политике:

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«Проблема Зеленского заключается в том, что он случайно стал президентом Украины. У него нет никакого политического опыта или сильной команды. Поэтому на него стараются влиять различные группы, которые помогали ему в ходе предвыборных кампаний. Среди них Коломойский и условные «грантоеды», которые ориентированы на МВФ. Они торгуются друг с другом и с президентом, а тот не знает, кого выбрать на должность премьер-министра, министров и так далее», – сказал политолог.

По его словам, Зеленский будет до последнего тянуть с назначением своих людей на все ответственные должности.

«Конкретные имена мы услышим только на первом заседании новой Верховной рады в середине августа. Тогда же депутаты проголосуют за новое правительство и снимут с себя неприкосновенность. В результате всех перестановок практически наверняка усилится Коломойский. Следующие пять лет он будет главным олигархом на Украине», – прогнозирует Молчанов.