Коломойский пригрозил Украине гражданской войной

06.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Национализация «ПриватБанка» – это осуществленная украинским государством кража при подстрекательстве МВФ и Всемирного банка.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил днепропетровский олигарх Игорь Коломойский, в прошлом акционер «ПриватБанка».

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«У нас украли нашу собственность. Воры отобрали ее под покровительством государства, подстрекаемые международными организациями типа МВФ или Всемирного банка, которые им аплодировали. Но собственность же так просто нельзя забрать, из‑за нее гражданские войны начинались. И мы никому ничего не собираемся дарить. Все будем возвращать обратно», – предупредил олигарх.

«Вы готовы развязать гражданскую войну из‑за собственности?», – уточнило издание.

«Вы знаете историю: гражданская война в Российской империи из‑за чего произошла? Из-за собственности или чего‑то другого?», – парировал вопросом на вопрос Коломойский.