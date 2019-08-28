Коломойский признал шаткость «зелёной» монополии в Раде

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В течение года президентскую фракцию «Слуга народа» покинут порядка 100 человек. Об этом в интервью изданию «Цензор» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бизнесмен назвал часть фракции «паршивыми овцами» и пригрозил, что в случае массового предательства Рада будет вновь распущена, а выборы пройдут по новым правилам.

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«То, что эту фракцию покинут разные группы и члены – это 100%. Вопрос – в каком количестве, и к чему это приведет. Я не верю, что люди пошли туда за воплощением идеалов…

Под риском выхода где-то до 100 человек. «Паршивыми овцами» будут, прежде всего, бизнесмены. Тогда через год в Украине будут новые выборы – даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы», – сказал Коломойский.

При этом он считает, что Зеленский сохранит в ближайшее время союз и не будет отправлять в отставку главу МВД Арсена Авакова, который помешал во время президентских выборов реализовать фальсификации штабу Петра Порошенко и, что немаловажно, контролирует нацбаты.

«У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе – в стране должны быть какие-то стабильные вещи», – сказал Коломойский.