Коломойский призвал к реабилитации регионалов и назвал Майдан украинской трагедией

03.05.2019, Тель-Авив, Владимир Гладков

Всколыхнувший Украину в 2014 году Майдан обернулся для страны огромными территориальными и человеческими потерями, а также внутренним расколом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Bihus info» заявил беглый украинский олигарх Игорь Коломойский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плохо. Потому что, в итоге минус 13 миллионов населения. Минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов, Янукович, Россия и революция, естественно, взаимная ненависть, внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война – а что тут у нас непонятного? Слава Богу, что она не распространилась на всю территорию. Но она имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране. Холодная фаза – это ненависть друг к другу, которая проявляется ввиду горячих каких-то событий, убийств общественных активных, например журналистов, с одной стороны Бузину, с другой стороны Шеремета. Это проявление гражданского конфликта», – сказал он.

На вопрос журналиста, не коробит ли олигарха возможное возвращение беглых регионалов в украинскую политику с приходом Владимира Зеленского, его куратор ответил, что видит в большинстве бело-голубых “заложников” режима экс-президента Виктора Януковича.

«Не коробит ли меня? Коробит. Но надо различать апологетов режима и обычных военнопленных. Это про тех, кто возвращается», – заметил он.

«Портнов обычный военнопленный?», – уточнил ведущий.

«Я не считаю, что Портнов вообще апологет режима. Он работал, выполнял свою работу», – резюмировал Коломойский.