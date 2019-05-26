Коломойский призвал Зеленского не слушать Запад

26.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского меньше оглядываться на мнение Запада при принятии важных государственных решений, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Коломойский сказал в интервью британскому изданию Financial Times.

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Коломойский считает, что победа Зеленского на выборах показала желание украинцев отдохнуть от проводимых МВФ реформ жесткой экономии.

«Если Зеленский будет слушать Запад, он в конце концов закончит как Порошенко. У него будут те же результаты – 5, 10 или 15 вместо 73%», – сказал он.

Олигарх считает, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания страны во время ее борьбы с Россией».

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вам (Западу) нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание», – заявил Коломойский.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее Коломйский посоветовал Зеленскому обьявить дефолт Украины и не платить долги МВФ, как Греция или Аргентина.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины. Сколько раз объявляла дефолт Аргентина? И ничего, они реструктурировали долги, сейчас все в порядке», – приводит Financial Times слова Коломойского.

Напомним, прозападные СМИ и политики Украины развернули кампанию по дискредитации назначенного главой администрации Зеленского Андрея Богдана – бывшего чиновника Кабмина Николая Азарова и бывшего адвоката Игоря Коломойского. В частности, упор делается на то, что Богдан назначен вопреки рекомендациям спецпредставителя президента США Курта Волкера.