Коломойский пытается верхом на Коболеве снискать расположение США

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Беглый украинский олигарх Игорь Коломойский своими, на первый взгляд, абсурдными заявлениями готовит себе почву для далеко идущих планов как по Украине, так и далеко за её пределами.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрел это интервью, мне было очень интересно, как демонстрирует свои взгляды на то, что у нас происходит, циничный олигарх Коломойский. Я думаю, он понимает, что ему не стоит демонстрировать, что его влияние работает. Потому что, в конце концов, он может проиграть.

Например, Коломойский говорит, что ему кажется, что неплохая кандидатура на пост премьер-министра – это Коболев. Если кто не знает, это руководитель «Нафтогаза», был суд с «Газпромом», выиграл какие-то бешенные деньги «Нафтогаз» по суду, которые, естественно, не получил, а «Газпром» и не собирался их отдавать, была апелляция, но он назначил себе семь миллионов премии, направил эти деньги своей матери в США и сказал, что там они будут в большей сохранности. Из денег, не полученных от «Газпрома», это наши деньги», – напомнил Погребинский.

«Коломойский говорит: «Коболев – хорошая кандидатура», он прекрасно понимает, что шансов у Коболева стать премьером нет, но почему он это говорит: потому что Коболев – свой человек в Вашингтоне. Таким образом, он посылает сигнал США, с которыми хочет поладить Коломойский, чтобы близкий к Трампу человек не говорил такие вещи, что он криминальный олигарх, он хочет договориться. Поэтому он говорит: «Я предлагаю кандидатуру Коболева, он же ваш, я тоже ваш!» – объяснил эксперт.

«[Дальнейшее] Коломойского не интересует, он свою игру сыграл, а что там как будет – я думаю, что в США тоже прекрасно понимают, что Коболев не тот человек, который может занять эту должность. Он и должность «Нафтогаза», конечно, потеряет, в этом нет никаких сомнений», – добавил Михаил Погребинский.