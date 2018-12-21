Коломойский рассказал, как уломали Кернеса не поддерживать Россию

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Если бы в 2014 году олигарх Ринат Ахметов возглавил Донецкую область, то Киеву бы удалось подавить восставший регион.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил олигарх Игорь Коломойский, ставший губернатором Днепропетровской области в 2014 году.

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Он уверяет, что Днепропетровск мог повторить сценарий Крыма.

«История не знает сослагательного наклонения. Все могло быть, но не случилось, слава богу», – заявил Коломойский.

Он также подчеркнул, что, если бы в это же время олигарх Ринат Ахметов согласился возглавить Донецкую область, то в составе Украины остался бы и весь Донбасс.

«Все было бы в порядке, 200 процентов. Наверное, в глубине души да (жалеет). Ну, что не может на стадионе «Шахтер» играть, Лигу чемпионов принимать. Только по этой причине он жалеет, я думаю. Он искренне рассчитывал, что все рассосется, как в 2005-м рассосалось. Я не задавал ему вопрос, почему он не согласился, но у него своя философия, свое понимание жизни, свой комплекс ценностей», – сказал экс-губернатор.

Он также говорит, что отказ мэра Харькова Геннадия Кернеса в 2014 году перейти на сторону России – на 90 процентов заслуга главы МВД Украины Арсена Авакова.

«Кто знает, какие у него были обязательства – съезд же собирались проводить в Харькове. Это не давление, это обмен мнениями, скажем так. Там была, когда тяжелая ситуация, перед съездом, это телефонный разговор был. А после того, как он уехал потом из Харькова, они поехали в Москву, прилетел в Женеву, мы побеседовали. Но не было такого, что учитель разговаривает с учеником – это был равный разговор, нормальный. Больше его надо было успокоить и объяснить ему, что ничего не произойдет. Ты избранный народом мэр, живи себе. Ты присягу давал как госчиновник – следуй присяге, служи Украине и, я думаю, все будет в порядке», – рассказал Коломойский.