Коломойский рассказал о трудоустройстве российского ведущего Соловьева на 1+1

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Олигарх Игорь Коломойский рассказал о переговорах о приеме на работу российского телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он рассказал в интервью российскому РБК.

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По словам Игоря Коломойского, «Соловьев должен был работать на «1+1». «Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», — рассказал олигарх.

По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1».

Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

При этом Коломойский высоко оценил профессиональные качества ведущего. «Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один», — заявил он.

Владимир Соловьев ведет программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Большое количество выпусков программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» посвящено Украине.