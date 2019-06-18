Коломойский разложил по корзинам яйца Зеленского

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский спонсирует ряд проектов, а также создает разные подконтрольные себе группы внутри президентской партии «Слуга народа».

Это позволит олигарху иметь влияние на главу государства и держать Зеленского под своим контролем.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, «свои люди» в партии позволят Коломойскому торговаться с президентом за поддержку его инициатив.

«Вся эта игра Игоря Коломойского с Ринатом Ахметовым с мэрами и «Возрождением» – очевидно демонстрирует, что даже спонсор-не спонсор, но человек, который многое сделал, чтобы президентом стал Зеленский, он печется проектом политической силы, которая будет конкурировать с Зеленским, с партией Зеленского на поле востока и юга Украины.

Почему? Потому что господин Коломойский не заинтересован в создании однопартийной коалиции в парламенте. Просто тогда Зеленскому он будет не нужен.

Игорь Валерьевич все просчитывает, потому для него важно, чтобы он имел меры влияния на политику президента Зеленского независимо от того, в каких он с ним отношениях.

Если он имеет свою фракцию, которая будет или вместе с Зеленским, или против, тогда Зеленский к нему придет и скажет: «Ну, помогай». «А ты тогда сделай то, се, пятое и десятое».

Потому не случайно он имеет интерес в создании конкурента в самой партии Зеленского», – резюмировал Погребинский.