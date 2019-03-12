Коломойский с помощью Зеленского второй раз хоронит Русскую весну

12.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Участие контролируемого олигархом Игорем Коломойским комика Владимира Зеленского в президентских выборах на Украине позволяет «выпустить пар» недовольному избирателю Юго-Востока, уводит электорат от сил, которые могли бы поднять на флаги пророссийские лозунги и угрожать украинской государственности.

Об этом в эфире канала «PolitekA» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень хорошо, кстати, что есть фактор Зеленского, который не под российскими или пророссийскими лозунгами, а скорее под общеевропейскими, общедемократическими, собирает значительную часть русскоязычных, это по социологии заметно. И очень хорошо, что он, аккумулирует часть антимайданного электората – не все пошли за Бойко, Мураевым, Вилкулом, а часть пошла за Зеленским.

Если бы не было Зеленского, у нас бы было два лагеря – один полюс и другой. Это снова игра на раскол, как это было в 2004 году в лёгкой форме – помните, «Украина трёх сортов», а 2014 год, когда произошло ценностное разъединение, тогда как раз Москва воспользовалась определёнными мифами, страхами части русскоязычного населения и пыталась провести так называемую Русскую весну», – заявил Фесенко.