17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, СМИ, Украина
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Коломойский сделал важное заявление о своем будущем

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в интервью «Схемам».

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«Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране», — сказал он.

В то же время на вопрос, связано ли это с его отношениями с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он ответил:

«Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины», — отметил Коломойский.

По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.

«Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений», — заверил олигарх.

Напомним, что Игорь Коломойский вернулся в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.

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