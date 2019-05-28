Коломойский шантажирует Запад

28.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о необходимости объявить на Украине дефолт и списать свой внешний долг – это шантаж Запада олигархом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вам [Украине] изначально по политической причине стали давать деньги, лишь бы вы не интегрировались с нами. Теперь, когда Коломойский говорит своими словами, он говорит следующее: «Ребята, если вы хотите, чтобы мы дальше были основным форпостом, за это платите». И вдруг резко все удивляются, когда он называет вещи своими именами. Ни одной другой стране не давали бы денежные средства, при том, что было гарантировано, что вы их не вернёте», – сказал Абзалов.

«Вы знаете, почему Коломойский таким образом, фактически, подставляет Зеленского, таким образом его торпедирует? У него процесс очень простой. Ему необходимо, соответственно, продавить немного историю, связанную с врагами в окружении Зеленского, которым Трамп считает именно его, поэтому он и угрожает, что не будет отдавать. И второе, он сейчас пытается получить 25 процентов «ПриватБанка» своего обратно. И это тоже условия его переговоров», – добавил эксперт.

Он отметил, что Украина могла бы получить кредиты у России на более выгодных условиях, но добровольно отказалась от этого и попала в зависимость от западных кредиторов и МВФ.