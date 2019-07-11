11.07.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Коломойский со временем организует импичмент Зеленского

В следующем году президента Украины Владимира Зеленского может ожидать импичмент.

Причиной станут олигархические войны, связанные с переделом собственности, который устроит вернувшийся на Украину бизнесмен Игорь Коломойский.

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Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Коломойского будут назначения и люди Коломойского будут в разных структурах власти, ему будут отдаваться направления и он будет пытаться расширять свою бизнес-империю, входить в разные вопросы.

Кто знает Коломойского лично, Коломойский – это человек-конфликт. Это значит, что начнутся конфликты. Не будучи при власти, Коломойский умудрялся конфликтовать со всеми.

А если у него есть рычаги, то где-то через год страну из-за Коломойского могут накрыть конфликты, олигархические войны – вплоть до того, что при слабой команде Зеленского, могут очень сильно ударить по Зеленскому вплоть до того, что некоторые прогнозируют серьезные проблемы – вплоть до импичмента», – предрекает Царев.

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