16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Коломойский сравнил ситуацию на Донбассе с гражданской войной в Испании

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что ситуация на Донбассе является «гражданским конфликтом», а не “российской агрессией”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в программе «Немцова. Интервью», которая выходит на DW.

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«Больше всего мне приходилось для сравнения (с конфликтом на Донбассе, — ред.) это гражданская война в Испании. Хотя если в Испании была гражданская война, то бы назвал то, что происходит в Донбассе, — это мятеж, инспирированный внешней стороной, в данной ситуации Российской Федерацией, полностью снабдившей тяжелым, легким и прочим вооружением…пытавшейся этот мятеж поднять не только в Донецке и Луганске, но и на территории других областей», — заявил Коломойский.

В то же время отметил, что на сегодня может назвать это «гражданским конфликтом».

«Сегодня я могу назвать его смело гражданским конфликтом только по одному характерному признаку, потому что с обеих сторон участвуют граждане Украины. Да, с одной стороны он полностью поддерживается Российской Федерацией…С другой стороны, она может и хотела бы завершить всю эту историю…но есть множество проблем, почему она не может этого сделать», — подчеркнул Коломойский.

Он также добавил, что конфликт на Донбассе будет продолжаться, пока президент России Владимир Путин “не получит ответы на вопросы, что делать с теми гражданами Украины, которые поддержали ДНР/ЛНР».