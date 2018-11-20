Коломойский: Украина должна объявить дефолт

20.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина должна воспользоваться примером Греции, объявить дефолт и сообщить «международным партнерам», что не собирается отдавать долги. Об этом в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной заявил беглый олигарх, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, за последние годы Украину разворовали, и теперь стране нечем платить долги.

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«А чем дефолт плох? А Греция, посмотрите, какие красавцы. Сказали: 500 миллиардов не вернем, и все, до свидания. Я считаю, что его надо было применять еще в 14-м году. Потому что страну разворовали под покровительством Международного валютного фонда и всех международных посольств. Куда они смотрели, наблюдатели и прочие? Страны не было, в казне ноль – ну объявляйте дефолт. Дефолт никогда еще никому не повредил. Но то, что касается страны – это 100%», – заявил Коломойский.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинский госдолг составляет уже более 80% от ВВП, и в оппозиционном лагере все чаще слышны разговоры о том, что следующая власть откажется возвращать кредиты, набранные предшественниками.