Коломойский видит в Донбассе гражданский конфликт, а не войну с Россией

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Конфликт на Донбассе – это локальное гражданское противостояние, а не война.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил беглый олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны граждане Украины, с другой стороны граждане Украины. А россияне подогревают с той стороны. На Донбассе, наверное, есть всякие советники, может и регулярные части есть, перекрашенные во что-то. Но это же не имеет значения. В Испании тоже были советские войска, как добровольцы. Интернациональные бригады. Но это же война была гражданская. Я не могу сказать гражданская война, я скажу гражданский конфликт. Который не выходит, кстати, за рамки Донецкой и Луганской области. Вы заметили это? Когда в Испании была война, там полыхало по всей стране, поэтому я не могу назвать это войной. Но локальный гражданский конфликт – да», – заявил Коломойский.

При этом, он заверил, что республики Донбасса не долго будут в свободном плавании и анонсировал возврат потерянных территорий.

«Причем Донбасс в ближайшее время, а Крым – чуть-чуть надо потерпеть. Ближайшее время – это максимум пять лет», – говорит олигарх.