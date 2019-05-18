Коломойский вновь обещает раскулачить Ахметова

18.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Вернувшийся на Украину из Израиля олигарх Игорь Коломойский вновь озвучил претензии в адрес своего конкурента Рината Ахметова, который сумел улучшить положение своей бизнес-империи во времена Петра Порошенко за счет получения контроля над поставками угля по т.н. схеме «Роттердам+», обеспечивающей сверхдоходы.

Коломойский в интервью американскому «Радио Свобода» заявил, что Ахметов вскоре получит еще одну возможность обогащения за счет возможности повышения тарифов на электроэнергию.

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«Обратите внимание на приобретения товарища Ахметова и на приобретения ДТЭК, и на то, что с 1 июля – все обращаются, говорят, что рынок не готов, а хотят избавить Украину от регуляции на цены. Это ж неспроста делается.

То есть, сейчас вступает в должность новый президент, а с 1 июля вступит закон о том, что НКРЕ не может регулировать электроэнергию.

Ну, получите цены в два раза дороже, и никому апеллировать нельзя, потому что принят закон. Но вас, грантоедов, это не волнует, правильно?» – заявил Коломойский в интервью корреспонденту американского СМИ.

«Это вы про нас так?» – уточнил репортер.

«Про вас и про тех, кто иже с вами, или про тех, кто сказал не трогать Ахметова. Ну, вы слышали о том, что с 1 июля? Орёт общественность, орут предприятия, обращаются туда, сюда, вас же не интересует, что цена на электроэнергию вырастет, может, в два, в три раза, тебя не волнует же это? Меня это вообще не волнует, лично я как-то, по сравнению с тобой, справлюсь с любыми ценами», – отметил олигарх.