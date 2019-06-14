Коломойский ворожит Зеленского медовыми устами Тимошенко

14.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Юлия Тимошенко не будет уходить в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому, даже если его партия «Слуга народа» откажется звать в коалицию ее политсилу «Батькивщина».

Об этом сама Тимошенко рассказала в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим, чтобы в новом парламенте была коалиция действий, чтобы было новое коалиционное соглашение, которое базируется на стратегии «Новый курс», которая разработана нашей командой. Мы очень этого хотим. Если партия «Слуга народа» решит самостоятельно работать, без коалиции, и это позволит их число, то они будут внедрять какой-то свой план. Но, если мы не войдем в коалицию по каким-то другим причинам, мы не пойдем в оппозицию. Мы будем помогать всеми силами, и наш опыт будем давать команде нового президента, если они захотят», – заявила Тимошенко.

Ранее в украинской прессе выдвигалась версия, что Тимошенко сможет претендовать на кресло спикера или премьера при президенте Зеленском.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев утверждал, что первоначально олигарх Игорь Коломойский оказывал негласную поддержку Тимошенко и запускал Зеленского на выборы как технический проект, призванный «мочить» Петра Порошенко.

Феноменальный рост рейтинга Зеленского стал неожиданностью, рассматривался даже вариант его снятия в пользу Тимошенко, говорил Царев.

Зеленский может полностью выйти из-под контроля Коломойского, если его партия на выборах в Раду наберет такое число голосов, что сможет без коалиции с другими силами принимать законы.

Осознавая эту угрозу, Коломойский негласно расставляет своих кандидатов в списки других партий – от тех, что ориентируются на Юго-Восток до радикальных националистических проектов, говорил политолог Михаил Погребинский.

Уже сегодня Зеленский является объектом влияния с нескольких сторон, где Коломойский играет не главную роль, утверждал политолог Кость Бондаренко.

«Проект «Зеленский», которого многие считали проектом Коломойского, на самом деле, акционерное общество. И контрольный пакет 50% + 1 акция принадлежит американцам», – говорил эксперт.