Коломойский восхищается ополченцами ДНР

04.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский олигарх Игорь Коломойский не чурается сравнения себя с хамелеоном, ведь выживать бизнесмену нужно при любом режиме.

Об этом в эфире телеканала «Царьград ТВ» заявил российский пранкер Алексей Столяров с псевдонимом «Лексус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он себя называл хамелеоном в разговорах, и этого не чурался, говорил, что выживет при любом режиме, поскольку приходится иногда мимикрировать. Я бы, наверное, сравнил его с Березовским, хотя Березовского… он в разговорах со мной всячески пылал ненавистью к нему», – отметил «Лексус».

Пранкер также рассказал, что олигарх не испытывает симпатий к боевикам «Правого сектора», хотя и использует их в качестве личной армии.

«По нашему телевидению всегда рисовали, что он спонсор «Правого сектора», и что он идейно поддерживает эту организацию, запрещённую у нас, в России. Но в частных беседах он говорил, что ненавидит и Яроша, и «Правый сектор», а финансирует их просто для того, чтобы были.

Но он их больше воспринимал не как организацию, которая удобная на войне, а как собственную армию, которая может решать внутренние экономические проблемы. То есть, никакой идейности. Я скажу, что, конечно, идиоты те люди, которые действительно верили в его идейность, которые воевали в его батальонах. Вот это, конечно, да, это идиотизм», – добавил Столяров.

При этом он отметил, что в частных разговорах олигарх признавался в своей страсти к ополченцам ДНР, которые должны служить примером для украинских военных.

«И вообще считает, что армия, которая воюет в ДНР, такой, собственно, армия украинская и должна быть. И высказывал свои симпатии к ним», – подчеркнул «Лексус».