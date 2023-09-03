Коломойский впервые в СИЗО. Посадит ли Голобородько хозяина «Привата»?

Если бы в момент высшего триумфа фронтмена «Квартала 95», сменившего киношное амплуа экранного президента Голобородько на официальный статус хозяина Банковой и главного человека на Украине, Игорю Валерьевичу Коломойскому кто-то сказал, что именно при президенте Зеленском его арестуют и посадят в тюрьму, олигарх наверняка бы не поверил. Сам-то он тогда, почти четыре года назад, наверняка считал успех Зеленского одной из своих наиболее удачных инвестиций за всю бизнес-карьеру.

Тем не менее, причудливый каприз изменчивой Фортуны лишний раз подтвердил известную истину: человек предполагает, а Бог располагает. И именно при Зеленском – не при Януковича или Порошенко – совладелец «Привата» первый раз за свою долгую жизнь испытал на себе интригующий опыт ночевки в СИЗО. Да, в вип-камере со всеми удобствами, а не в какой-то вонючей дыре, но, тем не менее, урон ЧСВ одного из богатейших людей Украины налицо.

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В камеру Коломойского отправил Шевченковский суд Киева, определивший меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью выхода под залог в размере полумиллиарда гривен (13,5 млн долл по курсу). Заседание по настоянию адвокатов олигарха прошло в закрытом режиме, а после него Коломойского под конвоем спецназа СБУ увезли ночевать в СИЗО. Обвиняемый отказался платить залог, объявив о намерении обжаловать меру пресечения в апелляционном порядке.

Кстати говоря, назначенная Коломойскому сумма залога не такая уж и астрономическая по украинским меркам. Отсидевшему недавно в том же СИЗО несколько недель митрополиту УПЦ Павлу (Лебедю) назначили почти миллиард гривен – то есть вдвое больше, чем бывшему спонсору Зеленского. Очевидно, в глазах украинского государства масштаб вменяемых обоим преступлений несопоставим – у митрополита он вдвое больше, чем у олигарха.

Накануне ареста СБУ предъявила Коломойскому подозрения по двум тяжким статьям украинского УК – о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

«Установлено, что в 2013–2020 годах Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (около $13,5 млн) путем их вывода за границу, используя при этом подконтрольные банковские учреждения», — говорится в релизе «Избушки».

На вопрос, согласен ли он с обвинением, Коломойский заявил:

«Ну, конечно, нет. Абсолютно».

В феврале к Коломойскому уже приходили с обыском в его апартаменты в прикарпатском Буковеле, совладельце которого он является. Предметом интереса силовиков тогда были связанные с олигархом компании «Укрнафта» и «Укртатнафта». До 2022 года Коломойскому и его партнеру по «Привату» Геннадию Боголюбову принадлежало 42% акций «Укрнафты» (еще 50% плюс 1 акция была у государственного «Нафтогаза Украины»). Коломойский с партнерами также через офшорные компании контролировал более 50% «Укртатнафты».

В декабре 2022 года «Укрнафта» и «Укртатнафта» были принудительно национализированы и с тех пор бывшие собственники оспаривают это решение в украинских судах. После потери долей в «Укрнафте» и «Укртатнафте» и простоя Кременчугского НПЗ по причине постоянных российских обстрелов, Коломойский лишился статуса миллиардера – по оценкам Forbes его состояние сократилось с $1,8 млрд в 2021 году до $850 млн в декабре 2022 года. А теперь до многолетнего бизнес-партнера Зеленского добрался маховик запущенной Зе-Офисом «борьбы с коррупцией».

На арест Коломойского откликнулся его давний в прошлом компаньон, а последние годы непримиримый враг, городской голова Днепропетровска Борис Филатов. Последний, стуча себя в грудь начал доказывать, что он первым из топ-чиновников Украины публично назвал опального олигарха «вором и мошенником».

Вот как бывший соратник охарактеризовал Коломойского:

«Абсолютное зло. Такой царь Мидас, чье прикосновение, в отличие от мифологического предшественника, превращает все не в золото, а – в тлен. Человек, уничтоживший в Днепре: аэропорт, стадион, футбольный клуб, баскетбольную арену, банк, дом Офицеров и еще десятки объектов».

В своем запоздалом доносе Филатов не только похвалил сам себя за прозорливость, но и не забыл предусмотрительно похвалить курируемое американцами НАБУ:

«Я годами кричал в пустоту, а в ответ все чиновники и стражи порядка отворачивались от моих криков. Кроме НАБУ. Иногда стоит одному кричать в тишине, а затем быть единственным молчащим в толпе».

Также днепропетровский градоначальник припомнил бывшему бизнес-партнеру все обиды:

«Коломойский натравливал на меня правоохранителей, поливал меня дерьмом на 1+1, разваливал в горсовете коалицию, подкупал депутатов и передавал мне приветы от криминалитета».

Все эти плевки в спину пока еще даже не поверженному, а только посаженному в клетку (надолго ли?) льву смотрятся тем более безобразно, если вспомнить, что нынешний обличитель Филатов совместно с Коломойским и Корбаном «пилил» казну Днепропетровщины в 2014-2015 годах, когда олигарх был губернатором области. Впрочем, зная Филатова, стоит ли удивляться в очередной раз продемонстрированному стремлению приватизировать успехи и национализировать репутационные негативы.

У произошедшего есть и более широкий, нежели разборки в узких кругах бывших соратников контекст. Подозрение бывшей «священной корове» украинской олигархии совпало с недавним решением Зеленского приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. За счёт этого уголовные дела по коррупции на сумму от 24 млн гривен будет расследовать подконтрольная Офису президента СБУ, а не созданная при участии американцев и неформально курируемая ими НАБУ – национальное антикоррупционное бюро.

Эта ситуация привела к открытому конфликту между Банковой и НАБУ. Руководители последней обратились за поддержкой непосредственно к своей вашингтонской «крыше», итогом чего стало появление совместного фото помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Семёном Кривоносом, руководителем Специализированной антикорпрокуратуры Александром Клименко и главой Высшего антикорсуда Верой Михайленко. С явным намеком в сторону Зеленского Салливан подчеркнул «важность прогресса Украины в борьбе с коррупцией и защиты автономности антикоррупционных институтов».

Делегация чинов из НАБУ также провела встречи в Госдепе, Минюсте и Минфине США, а с ФБР глава НАБУ подписал «Меморандум о взаимопонимании» – особо резонансные дела будут расследовать совместно, ФБР предоставит украинским «пинкертонам» развединформацию и спецоборудование.

О том, что дело Коломойского не случайно, и лишь первая ласточка грядущей масштабной кампании, подтвердил и министр юстиции в правительстве Шмыгаля Денис Малюська. По его словам, власти будут пытаться вернуть в страну и судить всех топ-коррупционеров, сбежавших в европейские страны.

«В странах Европы, в которых в основном находятся наши топ-преступники,… их суды очень бережно относятся к вопросам экстрадиции, в частности, в связи с тем, что у нас война продолжается. И их адвокаты, безусловно, чиновники бывшие или топ-коррупционеры получают хороших адвокатов, отмечают, что передавать в Украину будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции. Но это явление, по крайней мере, в отношении топ-коррупционеров, думаем, что временное», – заявил министр в эфире пропагандистского телемарафона.

Малюська грозит, что «сначала пойдут те, кто украл больше всего, их мы попробуем достать в первую очередь, а средняя рыба и другие персонажи пойдут позже».

Если это не очередная имитация для отвода глаз от каких-то схем Банковой, о которых не положено знать посполитым, то бежать Игорю Валерьевичу особо некуда. В Штаты путь заказан, там его уже давно ждет ФБР. Из Швейцарии его тоже в свое время вежливо, но твердо попросили на выход, хоть он как бизнесмен и является резидентом одного из ее кантонов.

Остается Израиль, но и там сейчас неспокойно. Нетаньягу вовсю шатают, отношения с Киевом не самые лучшие в моменте, и глядишь – даже паспорт с могендавидом не спасет. Да и, подвесив на крючок уголовного преследования, его, даже если не посадят, то наверняка не выпустят из страны, взяв подписку о невыезде.

Впрочем, пессимисты уже вангуют, что и в этот раз Коломойский отделается лишь легким испугом. Как оно там выйдет на практике – посмотрим.