Коломойский vs Ахметов: Битва за тариф

14.08.2019, Киев, Сергей Устинов

Вот уже третью неделю подряд на Украине проходят малочисленные, но шумные и хорошо подсвечиваемые рядом общенациональных СМИ акции протеста работников металлургических и ферросплавных предприятий, требующих снизить тарифы на электроэнергию для промышленников.

Стартовали протестные акции еще в июле – сразу после того, как вступило в действие постановление Кабмина, введшее в действие новую модель энергорынка, заменившую действовавшую при Петре Порошенко и дискредитировавшую себя в общественном мнении формулу ценообразования, известную, как «Роттердам+».

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На острие атаки протестующих – постановление НКРЭКУ №1411 от 12.07, согласно которому тариф на транспортировку электроэнергии вырастет до 312,14 грн / МВт · ч (без учета налога на добавленную стоимость), что на 20% больше предыдущего тарифа.

Подорожание электроэнергии для промышленных предприятий на четверть не могла не сказаться на себестоимости их продукции. Выше цена – меньше сбыт и меньше доход. Меньше доход – люди на улицах с плакатами. Примерно такую картину можно составить, посмотрев посвященные протестным акциям сюжеты на телеканале 1+1.

Между тем, есть кое-какие мелочи, оставшиеся за кадром. В частности, почему эпицентром протестов стало Запорожье, а их главным информационным спонсором 1+1.

Дело в том, что именно там расположены наиболее пострадавшие от нового энергорынка предприятия – Запорожский ферросплавный завод и Днепроспецсталь. Именно их работников можно было видеть на экране с плакатами против роста тарифов.

Еще одна существенная деталь, о которой скромно умолчали журналисты – что все причастные к протестам предприятия входят в орбиту группы “Приват” бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – по совместительству, акционеров «Плюсов».

В частности, Запорожские ферросплавы – полностью «приватовский» актив, а Днепроспецсталь «Приват» контролирует вместе с российской группой VS Energy, одним из бенефициаров которой СМИ называют российского бизнесмена и политика Александра Бабакова.

Вообще, «Приват» довольно масштабно представлен в украинском горно-металлургическом комплексе и ферросплавной отрасли. В частности, кроме перечисленных выше запорожских заводов, ему принадлежат такие активы, как Стахановский и Никопольский заводы ферросплавов, а также Орджоникидзевский и Марганецкий ГОКи.

Именно они являются крупнейшим промышленными потребителями электроэнергии в Украине. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии достигает 50%, что делает зависимость производственного цикла от цены на энергию критической.

Собственно, это базовое противоречие, когда энергетики снимают сливки, а на промышленность перекладываются издержки, и является двигателем конфликта, делая его понятным и прозрачным.

А кто на Украине «хозяин энергии» – тоже известно. Самый крупный игрок в этой отрасли – Ринат Ахметов. Ахметовский холдинг ДТЭК – монополист в сфере генерации, ему принадлежат электростанции и угольные шахты.

Именно в ахметовских интересах и был пролоббирован правительством Владимира Гройсмана тот самый энергорынок, против которого выступал советник Зеленского по энергетике Андрей Герус, известный также своей критикой схемы «Роттердам+» и, в конце концов, даже официально объявивший о победе новой власти над ней, хотя всем осведомленным в делах отрасли людям было понятно, что «Роттердам+» не пал смертью храбрых на поле боя, а, отработав свой ресурс, был просто заменен «свежей» и еще не успевшей «зашквариться» в огне критики СМИ схемой энергорынка.

Закулисная борьба против энергорынка шла весь май и июнь, Коломойский прилагал титанические усилия, чтобы, если не пустить эту идею под откос полностью, то хотя бы максимально отсрочить. В частности, в июне президент Зеленский внес в Раду в качестве первоочередного законопроект, которым введение энергорынка откладывалось на год – на 1 июля 2020 года. Мотивация: «чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии».

Интересно, что у Гройсмана тогда открыто говорили, что отсрочку и сохранение госрегулирования на цены в энергетике лоббирует именно Коломойский, которому выгодно, чтобы его ферросплавные заводы получали энергию по льготному тарифу.

Однако, как известно, это предложение президента, как и все прочие, Рада минувшего созыва успешно положила под сукно. В итоге энергорынок все же заработал, а борьба против него плавно вступила в открытую фазу.

Формально на этом «энергорынке» все равны. И ахметовские металлурги покупают энергию по тем же ценам, что и «коломойские» ферросплавщики. Но, учитывая тот факт, что покупают они электроэнергию у структур самого Ахметова, в конечном итоге это просто перекладывание денег из левого кармана в правый. И оба они – ахметовские.

Чем закончится эта украинская битва титанов на энергетическом поле – покажет время. Однако кое-какие промежуточные выводы можно сделать уже сейчас.

Самый главный из них: все происходящее – лишь внешне мимикрирует под социальный протест. На самом же деле, требования, с которыми выводят людей на улицы директора предприятий Коломойского, не имеют ничего общего с борьбой за интересы самих рабочих. Фактически две олигархические группы сцепились в схватке за норму сверхприбыли, выжимаемой из контролируемых ими отраслей экономики.

Однако, победит ли Ахметов или победит Коломойский – из этих сверхприбылей вряд ли что то перепадет трудовым коллективам – будь то в виде повышения зарплат или расходов на повышение техники безопасности или условий труда.

Наиболее близкие аналоги происходящего сегодня – это «лоббистские» протесты девяностых и нулевых, когда директора государственных шахт или владельцы агрохолдингов привозили людей в Киев стучать касками под Кабмином или выводить к парламенту недоенных коров, требуя увеличения бюджетных дотаций для своих отраслей. Как вы понимаете, успешно «выбитые» таким шантажом у правительства деньги не доходили до рядовых участников протестов, распределяясь по карманам присосавщихся к отраслям коммерсантов.

И то, что сегодня былых «красных директоров» сменили олигархи, мало что меняет – песни остались прежними, хоть и поют их теперь на новый лад.