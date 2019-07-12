Коломойский забьёт новую Раду марионетками-пустышками, пластмассовый Вакарчук останется не у дел

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый парламент Украины будет на три четверти состоять из новых лиц, которые, впрочем, не обладают должным опытом работы на государственных должностях, зато будут послушно обеспечивать принятие решений, нужных теневым кукловодам – олигархам.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Небольшие изменения могут быть, но очевидно, что мы получим новый парламент, где будет 75-80 процентов новых людей. Вот, я посмотрел, мажоритарщики от «Слуги народа»: много людей, которые вообще нигде не работали, их бэкграунд такой, что я не понимаю вообще, что они будут делать в парламенте. Просто новые лица – симпатичные, молодые, всё такое. Но, извините, это же профессиональная работа.

Вот, скажем, Вакарчука брали учить быть политическим лидером в «Йели» (Йельский университет – ред.) – это же почти Кембридж! Я один раз выступал в «Йели», очень приятная атмосфера, а его (Вакарчука – ред.) учили и ничему не научили всё равно. А молодые люди, которые придут, я не знаю, что они будут делать», – заявил Погребинский.

Что касается коалиции, эксперт выразил уверенность, что она будет сформирована тогда же, когда появятся экзит-поллы.

«Я думаю, что ночью уже будет коалиция, потому что для людей, которые вложились в проект Зеленского, очень важно быстро поставить и решить свои вопросы, а это можно решить, прежде всего, составом правительства. А состав правительства означает контроль над потоками и другими вещами. Я думаю, что в ночь на 22-е Коломойский спать не будет, он будет обсуждать с возможными вариантами.

Первый вариант, который он будет рассматривать, это вариант, можем ли мы всех удавить и просто сделать однопартийное большинство, это зависит от того, сколько они получат мажоритарщиков. Или получат и докупят, такое тоже у нас случалось», – предположил политолог.

«Если поймут, что это не получается, тогда придётся разговаривать. Может быть, с «Голосом», может быть, с Тимошенко – кто больше захочет. Мне кажется, что Тимошенко больше захочет, чем Вакарчук, поскольку он, хоть и сказал, что он не прочь быть министром, но этим он может только людей насмешить», – добавил Михаил Погребинский.