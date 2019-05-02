Коломойский: Загрязнённая российская нефть для Украины страшнее санкций

02.05.2019, Тель-Авив, Владимир Гладков

В связи с инцидентом вокруг загрязнения российской нефти и приостановкой ее транспортировки на белорусские и польские НПЗ, украинскому рынку топлива угрожает катастрофическая ситуация – уже начался неконтролируемый рост цен.

Об этом в эфире YouTube-канала «Bihus info» заявил беглый украинский олигарх Игорь Коломойский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что у нас с бензином в стране? С дизелем? Как цены? То, что русские закрыли. А то, что они ещё, кроме того, что закрыли, 5 миллионов тонн испортили (у них, видимо, какая-то техногенная катастрофа, я думаю, они не специально это сделали сами)…

Пять миллионов тонн нефти, большая часть которой идёт по северной и южной «Дружбе» по веткам, она хлорированная. То есть, «Дружбы» заполнены хлорированной нефтью, которую нельзя употребить и переработать.

Все западные заводы отказались её брать, и труба сейчас остановится. Цена на бензин сейчас пошла вверх, на дизель пошла вверх, резкое увеличение, кризис.

Нефти нет, переработки нет, и нефтепродукты сейчас некому поставлять», – описал ситуацию Коломойский.