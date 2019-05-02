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02.05.2019, Тель-Авив, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Коломойский: Загрязнённая российская нефть для Украины страшнее санкций

В связи с инцидентом вокруг загрязнения российской нефти и приостановкой ее транспортировки на белорусские и польские НПЗ, украинскому рынку топлива угрожает катастрофическая ситуация – уже начался неконтролируемый рост цен.

Об этом в эфире YouTube-канала «Bihus info» заявил беглый украинский олигарх Игорь Коломойский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что у нас с бензином в стране? С дизелем? Как цены? То, что русские закрыли. А то, что они ещё, кроме того, что закрыли, 5 миллионов тонн испортили (у них, видимо, какая-то техногенная катастрофа, я думаю, они не специально это сделали сами)…

Пять миллионов тонн нефти, большая часть которой идёт по северной и южной «Дружбе» по веткам, она хлорированная. То есть, «Дружбы» заполнены хлорированной нефтью, которую нельзя употребить и переработать.

Все западные заводы отказались её брать, и труба сейчас остановится. Цена на бензин сейчас пошла вверх, на дизель пошла вверх, резкое увеличение, кризис.

Нефти нет, переработки нет, и нефтепродукты сейчас некому поставлять», – описал ситуацию Коломойский.

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