Коломойский заставит Ахметова ответить за Роттердам+

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Информационная кампания против покупки Ринатом Ахметовым двух облэнерго организована олигархом Игорем Коломойским и является «легкой «артподготовкой» перед наступлением на позиции Ахметова в энергетике, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет украинское издание Остро.

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«Атака начнется после кадровых перестановок в государственных органах власти со специальным статусом: Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Их деятельность относится к сфере полномочий президента Украины.

По словам издания, во время президентства Петра Порошенко группе «Приват» приходилось заниматься исключительно защитой своих позиций от посягательств президентского бизнес-окружения, в то время как бизнес Ахметова в энергетике расширился. «Поэтому естественно, что сейчас у И.Коломойского и его бизнес-партнеров есть реваншистские настроения и желание „восстановить справедливость“. Тем более, что группа и сама присутствует в сфере распределения э/э и не прочь расширить это присут ствие — за счет той же VS Energy и госпакетов акций в облэнерго. Т.е. „Приват“ претендует на тот же самый кусок „пирога“, который намеревался „проглотить“ ДТЭК. Поэтому наступление на позиции Р.Ахметова в энергетике практически неизбежно», — пишет издание.

Кроме того, по словам издания, Игорь Коломойский является еще и главным противником коррупционной формулы «Роттердам+». «И тут следует вспомнить, что „Приват“ контролирует никопольский и запорожский ферросплавные заводы, а также запорожский электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“. В себестоимости их продукции свыше 50% приходится на э/э. Таким образом, происходивший рост тарифов на э/э означает увеличение затрат подконтрольных И.Коломойскому предприятий — и снижение прибыли олигарха как результат. Поэтому очевидно, что после перезагрузи власти он будет добиваться признания незаконности „Роттердам+“», — пишет Остро.

С 2016 года лоббисты Коломойского ведут борьбу против формулы «Роттердам+».