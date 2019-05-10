Коломойский заявил о возможности расправ над участниками Русской весны

10.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина при Петре Порошенко отказывалась от обмена целого ряда пленных, которые в Киеве считаются убийцами украинцев, и общественное мнение осудило бы их выдачу. Однако Киев мог бы их обменять, а затем, «позже, где-то в темном переулке встретить».

Такую инициативу в интервью РБК-Украина озвучил беглый олигарх Игорь Коломойский, который во время выборов на Украине считался главным спонсором победителя кампании Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вот почему не состоялся обмен всех не всех? Израильтяне отдают за одного солдата тысячу человек, потому что для них это принципиальный вопрос. Это приоритет. Надо будет – убьем этих идиотов во второй раз. Это говорит о том, что страна уверенна в себе. А по какой причине не может состояться обмен всех на всех? Если невозможно отдать преступников, которые, допустим, расстреливали мирное население, или расстреливали наших пленных, и так далее. Назовите именах этих людей, которых мы их никогда не отдадим, потому что они убийцы, бандиты и мародёры.

Так в такой ситуации, когда у нас есть тысяча человек, которых требует Россия и среди них есть десяток таких, которых нельзя отдавать из моральных соображений, а 990 можно, плюс с той стороны еще 200 наших людей, тогда есть неофициальные каналы. Тот же Медведчук, или еще какой-нибудь дядя Вася, чтобы донести наши мотивы. Но если Путин хочет только всех на всех, то мое личное мнение, что нужно отдавать и этих десятерых. Потому что там наши, и их нужно спасти, даже если за них нужно отдать тысячу. А тех десятерых можно позже, где-то в темном переулке встретить», – сказал Коломойский.

Он еще раз привел в пример Израиль.

«Общество нормально воспринимает, что за одного солдата отдают тысячу террористов, среди которых, наверное, есть и те, которые убили в том числе и их родственников? Если принимает, значит оно здоровое», – сказал Коломойский.

Ранее Геннадий Корбан, один из ближайших соратников олигарха Игоря Коломойского в 2014 году, в интервью Громадське ТВ рассказал о подавлении пророссийской оппозиции в Днепропетровске, когда губернатором стал владелец «Привата».

«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, – мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», – сказал Корбан.

Он также признавал, что группировка Коломойского несет ответственность за массовое убийство жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

«…Мы купили им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе – там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы», – говорил Корбан.