Коломойского заподозрили в сговоре с Порошенко

28.05.2019, Киев, Игорь Петров

Верховная рада довольно легко согласилась на досрочные выборы, но по старым правилам, поскольку олигарх Игорь Коломойский заключил тайные договоренности с Арсением Яценюком и Петром Порошенко о выгодных для их партий условиях.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два договорняка между Коломойским и старой властью, что, во-первых, выборы будут по смешанной системе, и в рамках этой договоренности Рада и согласилась на то, чтобы пойти на досрочные выборы. Вторая договоренность – никто не будет мешать Порошенко и «Народному фронту» просачиваться в парламент и прятаться за депутатскими мандатами», – утверждает эксперт.

По его словам, никаких уголовных дел против представителей старой власти не будет – они все спокойно займутся избирательной кампанией.

«Ну, и я думаю, плюс еще договоренность заключалась в том чтобы выборы провести в середине лета – это сезон отпусков, это минимальная явка избирателей. Поэтому надо меньше голосов на покупке людей на мажоритарных округах, на покупку голосов соответственно. Надо меньше людей для того чтобы по партийным спискам обеспечить себе необходимые проценты. Поэтому всем ключевым игрокам выбор летом были выгодны», – сказал Корнейчук.