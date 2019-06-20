Коломойского застукали в Москве

20.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Вернувшийся на Украину олигарх Игорь Коломойский был замечен в Москве с попытками предложить «молдавский сценарий» компромиссного разрешения кризиса. Однако российская сторона не поверила посылам двуличного миллиардера – одновременно сейчас он «наводит мосты» с украинскими ультранационалистами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал российский писатель и публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коломойский, который пытается вертеться уже в разные стороны, которого то фиксируют в Москве, говорили, что пытался восстановить отношения, говорил, что куда-нибудь развернуть готов на молдавский манер, что готов круто повернуть свою политику, – ему не поверили.

Очевидные назначения на посты, типа внешней разведки, людей не только крайне близких к нынешнему президенту, что естественно, но и людей близких «Батькивщине», опекаемых Турчиновым и прочими.

Я предсказывал, что аппарат будет собран из этих людей Турчинова и вообще первой команды Порошенко, которая ещё была связана с предыдущей властью…

Какие скандалы происходят вокруг газовых сетей, которые, к ужасу Тимошенко обнаружилось, кто-то хочет приватизировать, а её в компанию не берут. Это эпоха постоянно наращиваемых скандалов», – заявил Кургинян.

По его словам, Коломойский, одновременно с сигналами Москве пытается найти взаимопонимание с националистами «Азова».

«Мы наблюдаем, что Коломойский всё более заинтересовывается в господине Билецком. Наши наблюдения, наши источники говорят об этом. Это далеко идущий вопрос», – рассказал публицист.