Коломойскому не вернут ПриватБанк и отожмут другие активы

22.10.2019, Киев, Игорь Петров

У президента Украины Владимира Зеленского есть все возможности уменьшить влияние Игоря Коломойского и начать конфискацию его активов. И он не заинтересован в том, чтобы Коломойскому вернули ПриватБанк.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил политический эксперт Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень большая вероятность, что его активы будут постепенно конфисковываться и влияние Коломойского (будет падать) особенно если в следующем политическом цикле уйдет Зеленский и его команда.

Как сказал классик, «я вам не завидую».

Если сейчас вернуть Коломойскому ПриватБанк, то это – удар по Зеленскому и его команде. И так сейчас говорят, что Зеленский – шестерка Коломойского.

Хотя это неправда. Когда Зеленский уже получил серьезные шансы на победу на президентских выборах, Коломойский недовольно задергался. Почему?

Коломойскому лучше было бы, если бы Зеленский был главой крупной фракции в Верховной Раде.

Зеленский-президент имеет силы для того, чтобы послать Коломойского очень далеко – в Лондон или еще дальше», – уверен Спиридонов.