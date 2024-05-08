Коломойскому шьют пожизненное за мокруху

Безнадежно застрявший в киевском СИЗО бывший олигарх, а ныне «российский террорист и экстремист» Игорь Коломойский даже за решеткой продолжает коллекционировать уголовные обвинения.

Начиналось все с вполне травоядных «экономических» статей – о присвоении средств «Приватбанка», мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем. А на 233-й день пребывания Коломойского за решеткой дошло до подозрения в организации заказного убийства. А это, между прочим, уже пожизненное.

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Сегодня Национальная полиция Украины неожиданно решила выдвинуть Бене обвинение в заказе из мести убийства директора одной из юридических компаний «за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества». Речь шла об одном из меткомбинатов Днепропетровской области.

Произошло это в Феодосии еще в мохнатом 2003 году. То есть двадцать с гаком лет назад.

«Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая «специализировалась» на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары металлическим прутом по голове и ножевые ранения в жизненно важные органы – грудь, живот и спину», – говорится в подозрении.

Однако неугодный Коломойскому юрист выжил. Как написано в обвинительном заключении, не добили его «по причинам, которые не зависели от воли членов банды».

В те годы еще не переименованная милиция задержала исполнителей, а спустя более 20 лет «установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика». И, как вы, наверное, уже догадались, этим заказчиком оказался Игорь Валерьевич Коломойский.

Сейчас, как сообщил офис генпрокурора Украины, следственные прокуроры роют носом землю аж в четырех регионах, собирая дополнительные доказательства. В рамках дела проведено уже 23 обыска.

Одним словом, шансы экс-олигарха когда-либо вообще выйти на свободу иначе, кроме как вперед ногами или в инвалидном кресле, тают на глазах. Похоже, либо сам Зеленский либо кто-то очень инициативный и злопамятный из его окружения решили законопатить главного «приватовца» с гарантией.

Потому что, даже делая скидку на чудную особенность украинской Фемиды, у которой самые резонансные дела спускаются на тормозах, кладутся под сукно или разваливаются в суде, при таком обилии предъяв и доказанных эпизодов хоть какое-то обвинение да выстрелит. И этого будет достаточно для реального тюремного срока.

А вот чего не стоит ждать, так это выдачи Коломойского американцам, на что надеются многие комментаторы в России. Байдену (и шире – демократам) такой свидетель и даром не нужен, а у Трампа, в случае его избрания, еще долго будет слишком много более важных дел, нежели сведение мелких счетов с людьми, фамилий которых он даже не помнит.

Напомним, именно с Коломойским и его окружением юрист Трампа Джулиани под конец каденции Порошенко долго и, как оказалось, безрезультатно торговался за контроль над неким компроматом на семью Байдена и ее украинские делишки. В конце концов, получив, как он тогда думал, «своего» президента, Игорь Валерьевич не рискнул влезать в заокеанские разборки и оставил компромат при себе.

Теперь же его ценность сомнительна, поскольку, как говорится, дорога ложка к обеду. К тому же роль Украины в американской политике с тех пор серьезно изменилась. Даже если будет доказано, что режим в Киеве вообще людоедский, это не прекратит его поддержку Вашингтоном.

Впрочем, если оставить за скобками политическую составляющую, в Америке Игоря Валерьевича ждут по вполне обычным финансовым делам. Например, об уклонении от налогов. Но и тут у Бени есть с кого брать пример. Тот же коллега по олигархическому цеху Дмитрий Фирташ уже десять лет успешно отбивается от перспективы экстрадиции за океан и близкого знакомства со следователями ФБР.

Но для того, чтобы пойти по стопам Фирташа, Коломойскому нужна малость – как-то выбраться из украинского СИЗО. Пока что единственная надежда – это политический кризис с досрочной отставкой Зе.

Но если еще пару месяцев назад это выглядело вполне реально, то сейчас после получения американского бабла и опубличивания планов нового контрнаступления, перспективы ухода Зеленского откладываются на неопределенное время. А вот гайки на внутреннем контуре будут с гарантией закручиваться еще сильнее. Особенно в свете совсем свежей, тринадцатой по счету неудачной попытки убить Зеленского. Умножать количество находящихся на свободе врагов нынешний хозяин Банковой точно не будет. Так что Коломойскому приказано сидеть.