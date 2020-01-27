Колониальная демократия: Что творят близнецы украинских «соросят» в Молдове

27.01.2020, Кишинев, Флориан Ставилэ

На прошлой неделе в Молдове были опубликованы результаты социлогического опроса, проведёного фирмой Magneta Consulting по заказу Международного республиканского института (IRI). Согласно этому опросу, прозападный экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду сравнялась по уровню доверия с президентом Молдовы Игорем Додоном, а по Кишинёву значительно его опередила. Это дало возможность многочисленным экспертам предрекать победу Санду на грядущих президентских выборах, которые состоятся, скорее всего, 8 ноября 2020 года.

Как бы то ни было, свою предвыборную президентскую кампанию Санду уже начала. Она в своей излюбленной агрессивной манере присоединилась к давлению на руководство Молдовы со стороны США, Евросоюза и Румынии. Она выступила в поддержку скандального заявления румынского премьер-министра Людовика Орбана о том, что он не считает молдавский кабинет министров во главе с Ионом Кику своим серьёзным партнёром.

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Этот факт вызвал гнев со стороны бывшего министра экономики Александра Муравского, которого трудно заподозрить в излишних пророссийских и проевразийских симпатиях (он выступает за евроинтеграцию Молдовы). Он напомнил историю двадцатилетней давности, когда Майя Санду работала экономистом в офисе Всемирного Банка в Молдове и сопровождала рабочую группу, которая вела переговоры с молдавским правительством о кредите.

По словам Муравского, в ходе переговоров, когда представители ВБ были готовы пойти навстречу молдавскому правительству и не накладывать неподъёмное бремя на население нищей страны, Санду неоднократно вмешивалась в разговор и заявляла, что Всемирный банк не может пойти на эти уступки, поскольку это противоречит некоей «расчётной матрице». В результате делегация ВБ возвращается к оговоренным уже пунктам.

После этого Муравский попросил Санду задержаться в её кабинете и задал ей вопрос напрямую: «На кого ты работаешь? То, что ты получаешь зарплату во Всемирном Банке – понятно, но ты гражданка Молдовы. Неужели ты не понимаешь губительность этих рекомендаций в данный момент?».

«И эта её черта по любому случаю стучать своим западным работодателям то в Вашингтон, то в Брюссель, то в Бухарест и приветствовать их меры и заявления, направленные против правительства Республики Молдова не могут заслуживать ни капли поддержки», – резюмировал Александр Муравский.

В этом месяце стала известна ещё одна пикантная подробность относительно Майи Санду. Международный валютный фонд открыл доступ к своим архивам, начиная с 1946 года. Стало известно, что Санду в свою бытность премьер-министром Молдовы самовольно, без консультации с гражданским обществом и экспертами, вписала в соглашение с МВФ ряд обязательств со стороны Молдовы.

Речь, в частности, идёт об увеличении ставки НДС для гостинично-ресторанного бизнеса на 20% (что привело к значительным сокращениям зарплат и увольнениям персонала в этой сфере), об отмене персональной надбавки за годовой доход свыше 18 тысяч евро, об уменьшении не облагаемой налогом стоимости товаров, отправленных почтой, до 200 евро. Все эти и другие обязательства, напрямую затрагивающие интересы предпринимателей, производителей и потребителей, вынуждено выполнять и действующее сегодня правительство под руководством Иона Кику.

Выяснилось, что обязательства Санду предусматривали передачу прав собственности в трёх системных молдавских банках иностранным инвесторам. Так, молдавский Victoriabank передан Banca Transilvania, крупнейшему банку Румынии. И теперь Banca Transilvania вместе с Европейским банком реконструкции и развития владеет контрольным пакетом акций в размере 66,7 процента. Более 40% акций другого банка, Moldova-Agroindbank, были аннулированы государством и переданы международному консорциуму инвесторов (ЕБРР, Horizon Capital и AB Invalda). Контрольный пакет третьего банка, Moldindconbank, был приобретён небанковской компанией Болгарии Doverie United Holding, зарегистрированной на Софийской фондовой бирже.

По словам Майи Санду, через подобную «систему оздоровления» пройдут и другие, более мелкие банки страны. Таким образом, вся банковская система Молдовы переходит под полный иностранный контроль.

Финальным аккордом стало обязательство Майи Санду повысить тарифы на электричество и газ для конечных потребителей, которое фигурировало в пункте 32 обязательств правительства Санду перед МВФ. Ещё в августе 2019 года тарифы на газ для населения были «скорректированы» в сторону увеличения. Если бы в октябре 2019 года правительство Санду не было отправлено в отставку, население страны ждали бы новые «корректировки тарифов».

Можно представить себе, какой будет деятельность Майи Санду на посту президента страны. Молдова, с большой долей вероятности, просто прекратит существовать в качестве независимого государства. Увы, это обстоятельство меньше всего интересует многочисленную молдавскую диаспору в странах Евросоюза, превратившуюся в ударный отряд Майи Санду и прозападных сил страны.