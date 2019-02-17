17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Американка Ульяна Супрун, возглавившая Минздрав Украины после победы Евромайдана, не искоренила проблемы ведомства – напротив, коррупционные схемы расцвели, а обнищавшее рядовое население утратило доступ к качественной медицине.

Об этом в студии телеканала «NewsOne» заявил бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ожидали от американского специалиста, что у нас будут новые правила игры. Что будет отстранена старая мафия и будет предложена, похожая на западную, модель страховой медицины», – напомнил выступающий, отметив, что вместо этого медицинские расходы на человека были предусмотрены в размере мизерных 370 грн на человека в год.

«А теперь представьте вашу мать, которая ходит (в больницу, – ред.) два раза, а то и три, или же четыре, и каждый поход примерно равен, условно говоря, булочке одной. Понимаете? Что можно сделать? Зачем эти унизительные цифры? Что вы нам голову морочите, за 370 грн. ничего нельзя сделать, поверьте», – заявил Пальчевский.

«Самое страшное начнется после выборов, а именно, когда Супрун декларирует о том, что сейчас будет оплачиваться МРТ, КТ, спросите у меня, я знаю что один поход, и ваш годовой бюджет превращается в ничто! Поэтому, все красивые цифры – это извините, для лошков, как говорит Янукович.

Ей всё время ставят в заслугу то, что она «победила фармацевтическую мафию». У меня вопрос, вы ощутили, что лекарства стали дешевле? Нет! Супрун выписали как «фальшь-панель» для того, чтобы группа других «дельцов» от медицины перенаправила все эти миллиардные потоки в свои карманы, и больше ничего», – резюмировал выступающий.