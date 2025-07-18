Колониальная униженность Украины шокировала даже её хозяина Вашингтон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вашингтон не одобрил кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла Украины, потому что он является гражданином США.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Говорят, что у него гражданство США. Когда американцы узнали, что послом в США будет гражданин США, они очень удивились и сказали, что много читали про колониализм, но до такой степени… Они не могли в это поверить. Это что-то новенькое даже для них», – сказал Арестович.

Семья Умерова давно живёт в штате Флорида (город Бока-Ратон), где у супруги зарегистрированы бизнес и жильё, а дети имеют американское гражданство. Даже по официальной декларации о доходах Умерова указано, что жена арендует квартиру площадью 137,4 м² в США.