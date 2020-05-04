Колониальной Украине прислали надсмотрщика-ретранслятора

04.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Новый посол США на Украине, которым должен стать генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, как и любой другой американский дипломат, будет заниматься продвижением интересов своей страны и выполнять функции надсмотрщика над колониальной территорией.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

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По словам эксперта, назначение отставного военного может быть результатом торга в американских элитах или личной дружбой с президентом США Дональдом Трампом.

«Американская традиция дипломатическая никакого отношения практически не имеет к европейской дипломатической традиции. У них профессиональных дипломатов крайне мало, должности послов очень часто просто продаются – такие скандалы были.

Например, при Обаме треть людей, которые были назначены послами – это люди, которые были жертвователями в предвыборный фонд Обамы. По сути дела, они купили себе должность посла.

Здесь может быть человек, который друг Трампа, его старый знакомый, которого надо было куда-то пристроить. В любом случае, функции всех американских послов – быть надсмотрщиками и прокураторами над колониальной страной.

В любом случае, посол – это тот человек, который передает и ретранслирует команды из Вашингтона действующему так называемому руководству страны, который просто ретранслирует американскую точку зрения и говорит, что делать, а чего не делать», – заявил Матвейчев.