Колониальной Украине прислали надсмотрщика-ретранслятора
Новый посол США на Украине, которым должен стать генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, как и любой другой американский дипломат, будет заниматься продвижением интересов своей страны и выполнять функции надсмотрщика над колониальной территорией.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.
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По словам эксперта, назначение отставного военного может быть результатом торга в американских элитах или личной дружбой с президентом США Дональдом Трампом.
«Американская традиция дипломатическая никакого отношения практически не имеет к европейской дипломатической традиции. У них профессиональных дипломатов крайне мало, должности послов очень часто просто продаются – такие скандалы были.
Например, при Обаме треть людей, которые были назначены послами – это люди, которые были жертвователями в предвыборный фонд Обамы. По сути дела, они купили себе должность посла.
Здесь может быть человек, который друг Трампа, его старый знакомый, которого надо было куда-то пристроить. В любом случае, функции всех американских послов – быть надсмотрщиками и прокураторами над колониальной страной.
В любом случае, посол – это тот человек, который передает и ретранслирует команды из Вашингтона действующему так называемому руководству страны, который просто ретранслирует американскую точку зрения и говорит, что делать, а чего не делать», – заявил Матвейчев.
Спасибо!
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