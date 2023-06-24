Колонны «вагнеровцев» беспрепятственно несутся к Москве

Анатолий Лапин.  
24.06.2023 18:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мятеж, Россия


Мятеж Евгения Пригожина был спланирован заранее – задолго до того, как он обвинил военных в ударе по лагерю подготовки ЧВК «Вагнер».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мятеж Евгения Пригожина был спланирован заранее – задолго до того, как он обвинил военных...

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По словам Коца, продвижение колонн ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы вызывает недоумение – непонятно, почему на их пути не создаются заградительные сооружения.

«Колонны двигаются в сторону Москвы – и в Тульской области уже замечены, и в Липецкой области. Честно говоря, я не понимаю, почему они так вот просто доехали до Тульской и Липецкой области, никто не разбросал там какие-нибудь шипы по дороге, чтобы порвало шины. Роют каким-то экскаватором ямы…

Я подозреваю, что люди, которые планировали эту операцию, – а это спланированная, явно, операция, а не какой-то спонтанный ответ на мифические ракетные удары по вагнеровским лагерям, – я думаю, они предусмотрели трудности на своем пути.

Потому что планировщики у «Вагнера» высокопрофессиональные – я помню, как на Триполи они двигались примерно так же, через полстраны, проехав 1100 километров, и обходя крупные города – они такую же тактику и сейчас применяют.

Я знаю людей, которые это планировали в Триполи, и, наверняка, планировали этот поход. Это высокопрофессиональные люди. Поэтому меня последствия ужасают», – заявил Коц.

Военкор также уверен в том, что операция «Ванера» планировалась в течение нескольких недель:

«Между «ударом ракетным» и началом движения колонн прошло полчаса, максимум час. При том, что мы видим, что все прекрасно и четко распланировано – каждое подразделение знает, на какую точку ехать, каждое знает, по каким дорогам ехать, каждое знает, чем его группа вооружена, заранее все загружено в боевые машины, заранее все загружено в пикапы и так далее.

И все в один момент выдвигаются по совершенно разным маршрутам.

Часть захватывает аэродромы, часть захватывает штаб Южной военной группировки – подождите, ЧВК «Вагнер» – это высокопрофессиональная военная машина, но за полчаса, за час такое спланировать невозможно, на это нужны недели подготовки».

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