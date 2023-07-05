Колоскова: Всё больше российских артистов не хотят ассоциироваться с нацпредателями

Недоверие к артистам после бегства за рубеж «культурной элиты» остается в российском обществе. Но многие творческие люди никогда не интересовались политикой, поэтому для них наступило прозрение от осознания происходящего в мире.

Такое мнение в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» высказала актриса театра и кино Наталья Колоскова, которая в 2018-м году исполнила главную роль в военной драме «Ополченочка» о войне на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, обидно с одной стороны, но с другой – это разделение произошло не только в артистической среде, во многих областях. Артисты все на виду, поэтому это больше афишируется, больше обсуждается. Но я каждый раз говорю: каждый должен начинать с себя, и каждый за себя в ответе. Я стараюсь делать то, что от меня зависит, насколько это возможно, насколько могу поддерживать и выступать перед ребятами и считаю для себя это важным», – отметила она.

За последний год произошёл перелом в сознании музыкантов, артистов, и многие начали открыто демонстрировать свою гражданскую позицию, которая раньше не приветствовалась в творческих кругах.

«Мне кажется, просто у всех по-разному. Для кого-то, просто, в течение этого года, то что я наблюдаю, пришло как некое осознание. То есть люди жили в другом мире, занимались творчеством и не следили за новостями. А тут почему-то стали следить. Мне многие звонят, извиняются и говорят: вот я был дурак, а ты была права, и то, что ты рассказывала, что вот такое происходит. Кого-то, может быть, заставляют сейчас ставить патриотические спектакли, песни писать, фильмы снимать, и для них это обязанность. Но я вижу, что у многих людей раскрываются глаза, и в них действительно просыпается какой-то дух патриотизма, любовь к Родине», – заверила Колоскова.

Тот же исполнитель «Шаман», которого многие упрекаются в показном патриотизме и зарабатывании на нем денег, дает определенный сигнал молодёжи.

«Очень хороший сигнал для молодёжи, к Шаману могут по-разному относиться, но есть видео, где он заражает своим патриотизмом весь зал, надеюсь и верю, что он делает это искреннее. И он молодой парень. Мне кажется, что своими песнями, своим образом он распространяет своё творчество среди молодых людей, молодых исполнителей. Сейчас конечно не хватает таких патриотов, поэтому хорошо, что есть такие исполнители», – считает актриса.

В киноиндустрии сдвиги тоже заметные, и, прежде всего, в описании героических образов для отечественных лент.

«Мне кажется, что действительно, что-то поменялось, и сейчас начали больше делать упор на патриотическое кино, снимать, искать героев, интересные истории героические. Об этом как раз фильм, в котором я снималась с Игорем Петренко. Мне очень понравилось с ним работать. Я поняла, почему он такой великий артист, потому что очень хороший человек, очень порядочный», – отметила Колоскова.

«Дай бог, чтобы дальше развивалось такое направление и такое внимание. Сейчас даже я смотрю по тому, что присылают, какие кастинги, пробы. Во-первых, среда оживилась. Был период, когда было некое такое затишье в кино. Не присылали пробы, и как-то непонятно было, что происходит. Но вот сейчас действительно присылают хорошие роли, больше военного чего-то. Но даже если не военное, то хорошие человеческие истории. Это мне нравится, классно», – подчеркнула она.