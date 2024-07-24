Колосс на урановых ногах. Как Россия может разрушить энергетику Запада

Одним щелчком Россия может погрузить Соединенные Штаты Америки во тьму. Именно это может стать нашим главным способом разрушить статус-кво между Россией и Западом. Мы сейчас не говорим об оружии последнего довода, о ядерном оружии. Но у России есть мирный способ вынудить Запад потерять своё положение мирового гегемона.

В нашем материале — о роли России в западной атомной энергетике, рассказывает в авторской колонке Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Россия — крупнейший в мире поставщик обогащённого урана. Именно от российских поставок зависят атомные структуры энергетики всего Запада, и в частности США. На 2020 год Россия и «Росатом» производили вдвое больше обогащенного урана, чем крупнейшие западные поставщики – Германия, Голландия и Англия с компанией URENCO.

Даже на настоящий момент Россия поставляет четверть всего обогащенного урана, потребляемого энергетической системой США. А ведь с начала 2010-х в Америке наступил «ядерный Ренессанс», подкрепленный новым законодательством, поддерживающим развитие атомной энергетики. На данный момент в США работают 92 реактора, которые вырабатывают практически 30% всей электроэнергии в стране.

Роль России в энергетике США

В декабре 2023 года Конгресс США одобрил запрет на импорт урана из России до 2040 года, однако он позволяет использовать для импорта альтернативные маршруты поставок. Запрещаются поставки низкообогащенного урана, который произведен на территории РФ или одним из российских предприятий. При этом по спецразрешению российский уран может попадать в Америку вплоть до 2028 года — в случае, если нет других источников поставок.

Американские политики уверены, что в течение 5 лет Штаты смогут построить заводы по обогащению урана. Председатель Комитета Конгресса по энергетике Кэти Макморрис-Роджерс заявила, что завод по переработке урана в Метрополисе, штат Иллинойс, возобновил работу впервые за многие годы. По ее мнению этот завод сам по себе может удовлетворить внутренние потребности в переработке урана в течение двух лет, но только в том случае, если у них будут гарантии, что дешевое российское топливо не подорвет их бизнес.

По данным управления энергетической информации США (EIA), Россия обеспечивала 24% всего урана для американских ядерных реакторов. Сами Штаты закрывают только 27% всего топлива, остальное — импорт. Также уран американцам поставляют Германия, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Россия также является единственным коммерческим источником специального высокообогащенного реакторного топлива, известного как Haleu, которое необходимо для нового поколения перспективных ядерных реакторов.

Поставки урана в 2024 году

Конечно, не только Россия занимается добычей урана. Ситуация на рынке урана в 2024 году характеризуется значительными изменениями в логистических маршрутах (которых за последнее десятилетие стало значительно больше), вызванными геополитическими факторами и международными санкциями. Важность этой проблемы обусловлена необходимостью обеспечения стабильных поставок урана для атомной энергетики США, которая на данный момент начала новый этап модернизации и увеличения мощностей.

Как мы видим, страной с самой большой выработкой урана является Казахстан — на их долю приходится почти половина всего добываемого в мире урана. Управляется казахстанская урановая добыча компанией «Казатомпром».

«Казатомпром» – основная уранодобывающая компания в Казахстане, которая тесно сотрудничает с российской компанией «Uranium One», французской «Framatome» и «Оrano S. A.» и канадской «Cameco».

«Framatome» – лидер французской атомной промышленности и содочерняя компания «Orano». Эта компания имеет активы в Нигере, Нигерии, Габоне и Намибии, где запасы урана являются одними из самых больших в мире.

«Uranium One» – международная группа компаний, одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем международных активов в Казахстане, Танзании и Намибии.

Еще одним партнером является «Cameco» — канадская горнорудная компания, один из крупнейших производителей урана в мире. В 2023 году она заключила с компанией «Казатомпром» договор на совместную разработку урановых месторождений.

10 июня 2022 года главный исполнительный директор Казатомпрома Мажит Шарипов провел встречу в Нур-Султане (ныне Астана) с президентом Cameco Corporation Тимом Гицелем. Встреча была посвящена партнерству компаний в атомной отрасли, при этом руководители двух компаний обсудили ключевой вопрос транспортировки природного урана из совместного предприятия Inkai на западные рынки с использованием транспортного маршрута по Каспийскому морю. Кроме того, они обсудили достижения их общего актива, совместного предприятия Inkai, которое занимается добычей урана в Туркестанской области Казахстана, и его будущее развитие.

В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, в частности, ход текущей оценки «Казатомпромом» потенциальных будущих инвестиций для внедрения новой технологии переработки урана на Ульбинском металлургическом заводе (АО «УМЗ») в Восточном Казахстане.

Если проект будет реализован, в нем будет задействована технология Cameco, которая была лицензирована «Казатомпрому» в 2020 году в соответствии с существующими соглашениями.

В июне 2024 года «Cameco» заключила контракт с голландской компанией «Westinghouse» и «SaskPower» подписали меморандум о взаимопонимании для изучения потенциала реакторов и поставок топлива для развития транспортного маршрута вывоза урана через Балтийское и Северное море в Атлантику, а оттуда в Соединенные Штаты.

Логистика урановых поставок

Большинство нынешних урановых поставок осуществляется именно из Казахстана через Россию, используя ее как «транспортный хаб» для последующего распределения логистических доставок. Это связано с тем, что именно в Казахстане вырабатывается 45% общемировой добычи урана.

Активно занимается перевозками урана компания FESCO, одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, выполняющая контейнерные перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом в акватории Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Осенью 2023 года в Астане представители Средней Азии, США и Китая договорились о скорой модернизации транспортного пути через Китай и Тихий океан.

В этой схеме в качестве обеспечения логистики завязаны структуры и корабли компаний «Maersk». Она является дочерней компанией «Vanguard», которая входит в управление всеми перевозками совместно с «BlackRock», «State Street» и «Morgan Stanley», которые сотрудничают с гонконгской кампанией «COSCO TAIGANG».

Соединенные Штаты стараются активно отказаться от поставок российского урана. Так, законопроект, одобренный в декабре 2023 года, предполагает запрет на импорт в США низкообогащенного урана из России с 2024 года до 2040 года. Однако Министерству энергетики США разрешено выдавать разрешения на импорт в ограниченных объемах, что создает определенные возможности для обхода санкций при необходимости.

Стоит отметить при этом, что Соединенные Штаты не оставляют попытки увеличить свое влияние в Средней Азии. Это подтверждает тот факт, что уран является одной из этих причин. Так, осенью 2023 года в Нью-Йорке состоялась встреча на уровне президентов «С5+1». На ней обсуждались вопросы расширения сотрудничества Соединенных Штатов с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Киргизией, в том числе в области разработки природных ресурсов.

Эта же тема была продолжена на состоявшемся в феврале 2024 года заседании Диалога по критическим минералам (CMD) в формате «C5+1» в Госдепартаменте США, на котором прямо была высказана заинтересованность Вашингтона в «развитии инвестиционных возможностей в критически важных полезных ископаемых при соблюдении высоких экологических и социальных стандартов». При этом чиновники всех пяти стран ЦА поддержали устремления американцев и согласились с необходимостью совместной работы для «достижения общих целей в области критических минералов, в том числе диверсификации рынков и развития технологий».

Всё это говорит о заинтересованности американских корпораций в разработке урановых месторождений. Это поощряется со стороны правительства США в лице госсекретаря Энтони Блинкена, и осуществляется через западные НКО и крупные инвест-компании, включая «BlackRock», «State Street» и «Morgan Stanley», «Vanguard», которые контролируют компании по всему миру на сумму более 35 триллионов долларов США.

По данным управления информации Минэнерго США, в 2022 году американские компании снизили импорт российского сырья почти на четверть — до 4,78 тыс. фунтов U3O8. Поставки нарастили из Узбекистана и Канады. Притом, что российский уран оставался самым дешевым — $ 35,2 за фунт при средней импортной цене в $ 39,08.

В 2024 году поставки урана в США осуществляются в основном из Казахстана через российские и иностранные фирмы по логистическому коридору в России и Каспийскому морю. В перспективе сейчас идет развитие альтернативного транспортного маршрута в Индию через Россию и Кавказ как по железнодорожному, так и автомобильному сообщению.

На данный момент обеспечена качественная цепочка альтернативных маршрутов перевозки урана в США в обход России. Данное абсолютно соответствует планам Соединенных Штатов отказаться от российского урана после 2028 года, а в перспективе, обеспечить рост выработки атомной электроэнергии и строительства новых АЭС.

Сейчас огромная часть американской энергетики находится в прямой зависимости от России, будь то прямые поставки обогащенного урана или предоставление транспортного хаба для обеспечения логистики США. В руках России ресурсы, лишив которых Запад, мы не только перекроем энергетику Америки, но и лишим энергии такие зависимые от атома страны, как, например, Францию с их 50% энергии от АЭС, или Украину с их 60%.

Прекращение российских поставок заставит задыхаться весь Запад от недостатка энергии, что поставит их в положение, в котором они будут вынуждены пойти с Россией на переговоры. Сейчас очень многие бьют себя в грудь, говоря, что ядерный удар по странам Запада остановит военные действия. Но нам не стоит забывать и о других инструментах нашего воздействия, куда менее разрушительных для всего мира, но которые обладают потенциалом к дестабилизации всей энергетической инфраструктуры Запада.