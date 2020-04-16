Колоссальная безработица становится главной проблемой Украины

16.04.2020, Киев, Игорь Петров

Вместо обещанных премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 500 тысяч новых рабочих мест в Украине уже сейчас порядка 3,5 миллиона безработных, и уровень безработицы достигнет не 9,4% как это прогнозирует правительство, а 15-20%.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мае, как обещает нам и премьер-министр Шмыгаль, будет создано 500 тысяч новых рабочих мест. Это, конечно же, шутка. Можно даже посчитать. До начала карантина, до остановки сферы услуг и торговли в Украине безработица по методологии Международной организации труда составляла чуть более 8% или 1 миллион 600 тысяч безработных.

Сейчас, после того, как остановили, экономику в торговле и сфере услуг, к этим 1,6 миллиона минимум добавилось еще 2 миллиона людей, которые теряли источник дохода – то ли они уже временно безработные, то ли полностью безработные. По данным Торгово-промышленной палаты 700 тысяч предпринимателей приостановили свою деятельность, а эти 700 тысяч предпринимателей давали работу четырем миллионам украинских граждан. Поэтому еще оптимистически делю на 2, я говорю что минимум два миллиона человек потеряли работу.

И получается, что уже сейчас порядка 16% – не 9,4% как они прогнозируют, а уже сейчас порядка 16% людей безработные. По моим оценкам, если это продолжится дальше, то 15-20% будет в Украине безработица.

И здесь надо еще учитывать, что это не просто те люди, которые были в Украине, еще сотни тысяч вынужденно вернулись с заработков, то есть это еще дополнительное давление на рынок труда. То есть предложение рабочей силы резко возросло, а количество вакансий резко сократилось. Так что главная проблема будет сейчас даже не инфляция, не девальвация (это тоже проблема), самая основная проблема сейчас и на ближайший год в Украине – это проблема безработицы. Поэтому я удивился, когда увидел эту цифру по безработице от правительства», – сказал Скаршевский.