«Колоссальная проблема и катастрофа»: Украина так и не смогла развернуть экономику под военные нужды

Украина демонстрирует запредельный уровень безработицы для военного времени.

Об этом на канале киевского предпринимателя Павла Себастьяновича заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Украине безработица составляет 15%, то есть у нас парадоксальная ситуация. У нас дефицит на рынке труда, потому что многие профессионалы выехали, мобилизация. А в то же время у нас 15% экономически активного населения безработные, а было 20.

Я всегда говорю об этом индикаторе. Это ключевой индикатор экономики развёртывания. Если у вас безработица во время войны выше 2-3%, значит у вас что-то катастрофически неправильное происходит в экономическом блоке правительства и Национального банка.

То есть у вас просто в этой связке экономического блока и Национального банка есть какая-то колоссальная проблема, потому то такое в условиях войны, тем более полномасштабной войны, ситуация, когда безработица выше 2-3%, невозможно. Это значит, что настройки экономики абсолютно ошибочные, и экономика откалибрована под иные цели, чем цели войны», – подчеркнул Кущ.

